Siddharthnagar News: रामलीला में सूर्पणखा नासिका छेदन और सीता हरण का मंचन

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डुमरियागंज। नगर पंचायत बढ़नी चाफा में आदर्श श्रीरामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला की छठवीं रात जयंंत उद्धार, सूर्पणखा नासिका छेदन और सीता हरण की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय और संवादों के माध्यम से रामकथा के प्रसंगों को जीवंत कर दिया।मंचन के दौरान दिखाया गया कि वन में विचरण करते समय सूर्पणखा की नजर भगवान श्रीराम पर पड़ती है। वह उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्रीराम के समझाने पर वह लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन उनके इनकार करने पर क्रोधित होकर माता सीता पर झपट पड़ती है। इस पर लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। अपमानित सूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंचकर उसे सीता के रूप का वर्णन करती है और बदला लेने के लिए उकसाती है।इसके बाद रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी भेजता है। स्वर्ण मृग को देखकर माता सीता श्रीराम से उसे लाने का आग्रह करती हैं। श्रीराम उसके पीछे वन में चले जाते हैं। इसी बीच लक्ष्मण के भी कुटिया से दूर जाने पर रावण साधु का वेश धारण कर पहुंचता है और भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता का हरण कर लेता है।इस मौके पर राजकुमार गुप्ता, मनीष श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, तिलकराम कसौधन, ध्रुवराज वर्मा, कपिल देव गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।