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बैठक में यू-डायस पोर्टल पर नवीन नामांकन की पिछले वर्ष से तुलना, बच्चों की अपार आईडी बनाने और यू-डायस व प्रेरणा पोर्टल के नामांकन में अंतर की समीक्षा की गई। इसके अलावा ड्रॉपबॉक्स में प्रदर्शित बच्चों के इंपोर्ट, निपुण आकलन, विद्यालयवार कार्ययोजना, निपुण तालिका और शिक्षक डायरी पर चर्चा हुई।शिक्षकों को ट्रैकर और संदर्शिका के अनुसार शिक्षण कार्य करने के निर्देश दिए गए। पुस्तक व यूनिफॉर्म वितरण की पोर्टल पर फीडिंग, प्रिंट रिच मटेरियल, बिग बुक, गणित एवं विज्ञान किट और टीएलएम के उपयोग की स्थिति भी परखी गई।बैठक में कक्षा पांच और आठ उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश, स्वगणना की प्रगति, स्मार्ट क्लास संचालन के तहत 10 वीडियो ट्रेनिंग और बच्चों की स्क्रीनिंग की भी समीक्षा की गई।