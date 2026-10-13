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Siddharthnagar News: नैनो उर्वरक के प्रयोग पर जोर

Tue, 13 Oct 2026 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 13 Oct 2026 11:54 PM IST
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Siddharthnagar News: Emphasis on the use of nano-fertilizers
इटवा। नगर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड नंबर 15 विश्वनाथ नगर में मंगलवार को एक कंपनी की ओर से नैनो उर्वरक आधारित किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को में नैनो उर्वरकों के उपयोग की जानकारी दी गई। गोरखपुर के नैनो के कौशिक पांडेय और भनवापुर के योगेंद्र कुमार चौधरी ने गोष्ठी का शुभारंभ किया। कौशिक पांडेय ने किसानों को इफको के बारे में जानकारी देते हुए कृषि में उर्वरकों के उचित उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। गोष्ठी में क्षेत्र के किसान सुधीर तिवारी, संजय सिंह, मोना पांडेय, गोपाल सिंह, त्रियुगीनारायण चौधरी, बाल गोविंद चौधरी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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