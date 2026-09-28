Siddharthnagar News: ट्रिपल ए की बैठक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर चर्चा

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उन्होंने एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं तैयार कर आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक करने और अधिक से अधिक महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।बीसीपीएम ने सभी कार्यकर्ताओं से विभागीय कार्यक्रमों और अभियानों को आपसी सहयोग से सफल बनाने का आह्वान किया।इस दौरान सीएचओ ममता, एएनएम प्रमिला, अनीता पांडेय, गुड़िया, निकहत जहां समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।