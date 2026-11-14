Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Discussion on strengthening the organization at the PDA Jan Chaupal

Siddharthnagar News: पीडीए जन चौपाल में संगठन की मजबूती पर चर्चा

Sat, 14 Nov 2026 11:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Discussion on strengthening the organization at the PDA Jan Chaupal
शोहरतगढ़। विधानसभा क्षेत्र के सेमरियांव में शनिवार को समाजवादी पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया। बूथ अध्यक्ष पहलवान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पीडीए के लोगों को जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख उग्रसेन सिंह ने सेक्टर और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर पीडीए प्रहरियों को बूथ स्तर पर सक्रिय और सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जन चौपाल में क्षेत्र के विकास कार्यों, स्थानीय समस्याओं, सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई। साथ ही पीडीए की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की गई। इस दौरान वीरेंद्र तिवारी, रामू यादव, विष्णु उमर, कुबेर बाबा और कुर्बान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed