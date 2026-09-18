Siddharthnagar News: सिसैया खुर्द प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग, लोधी महासभा ने सौंपा ज्ञापन

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ज्ञापन में ग्रामीणों द्वारा खराब सड़क, कीचड़ और जलभराव की समस्या को लेकर किए गए विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के साथ कथित मारपीट के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई। साथ ही स्थानीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी पर पुलिस कार्रवाई में प्रभाव या दबाव डालने संबंधी आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए स्वयं निष्पक्ष जांच की मांग की है।महासभा ने मांग की कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र मजिस्ट्रियल जांच कराकर पीड़ितों के बयान, चिकित्सकीय अभिलेख, वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जाए। जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मी, अधिकारी या अन्य व्यक्ति के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई।इस दौरान ओम प्रकाश लोधी, धर्म राज निषाद, बीरू लोधी, बीरू लोधी, दिलीप लोधी, चंद्रिका प्रसाद लोधी आदि मौजूद रहे।