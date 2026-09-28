Siddharthnagar News: बारिश में खराब हुई फसल, बाजार में सब्जियों की मांग भी नहीं

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बृहस्पतिवार से शनिवार तक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों की परवल, लौकी, करैला और तरोई की फसल को नुकसान पहुंचा। खेतों में फसल गिरने से जहां उत्पादन प्रभावित हुआ, वहीं बारिश के दौरान मंडी में हरी सब्जियां खरीदने वाले व्यापारी भी नहीं पहुंचे। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खजुहा निवासी किसान बसंत यादव ने बताया कि उन्होंने करीब दो बीघा में तरोई, करैला और लौकी की फसल लगाई थी।तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में आधे से अधिक फसल जमीन पर गिरकर खराब हो गई। किसी तरह खराब मौसम में मंडी तक सब्जियां लेकर पहुंचे, लेकिन वहां खरीदार नहीं मिले। मजबूरन सब्जियां वापस घर ले जानी पड़ीं। बाद में इन्हें मवेशियों को खिला दिया गया। गुलरिहा गांव निवासी किसान परशुराम यादव ने बताया कि उन्होंने एक बीघा में भिंडी और तरोई की फसल लगाई थी। बारिश और तेज हवाओं से पूरी फसल गिरकर खराब हो गई। बारिश के दौरान मंडी में खुले आसमान के नीचे सब्जियां औने-पौने दामों में बेचनी पड़ीं।