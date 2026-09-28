Siddharthnagar News: बारिश में खराब हुई फसल, बाजार में सब्जियों की मांग भी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 28 Sep 2026 11:07 PM IST
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शाहपुर। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों की सब्जियों की फसल जमीन पर गिरकर खराब हो गई। वहीं, बची हुई सब्जियों को बेचने के लिए किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कई किसान मंडी से सब्जियां वापस घर ले जाने को मजबूर हुए। बिक्री नहीं होने पर कुछ किसानों ने सब्जियां मवेशियों को खिला दीं।
बृहस्पतिवार से शनिवार तक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों की परवल, लौकी, करैला और तरोई की फसल को नुकसान पहुंचा। खेतों में फसल गिरने से जहां उत्पादन प्रभावित हुआ, वहीं बारिश के दौरान मंडी में हरी सब्जियां खरीदने वाले व्यापारी भी नहीं पहुंचे। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खजुहा निवासी किसान बसंत यादव ने बताया कि उन्होंने करीब दो बीघा में तरोई, करैला और लौकी की फसल लगाई थी।
तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में आधे से अधिक फसल जमीन पर गिरकर खराब हो गई। किसी तरह खराब मौसम में मंडी तक सब्जियां लेकर पहुंचे, लेकिन वहां खरीदार नहीं मिले। मजबूरन सब्जियां वापस घर ले जानी पड़ीं। बाद में इन्हें मवेशियों को खिला दिया गया। गुलरिहा गांव निवासी किसान परशुराम यादव ने बताया कि उन्होंने एक बीघा में भिंडी और तरोई की फसल लगाई थी। बारिश और तेज हवाओं से पूरी फसल गिरकर खराब हो गई। बारिश के दौरान मंडी में खुले आसमान के नीचे सब्जियां औने-पौने दामों में बेचनी पड़ीं।
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बृहस्पतिवार से शनिवार तक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों की परवल, लौकी, करैला और तरोई की फसल को नुकसान पहुंचा। खेतों में फसल गिरने से जहां उत्पादन प्रभावित हुआ, वहीं बारिश के दौरान मंडी में हरी सब्जियां खरीदने वाले व्यापारी भी नहीं पहुंचे। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खजुहा निवासी किसान बसंत यादव ने बताया कि उन्होंने करीब दो बीघा में तरोई, करैला और लौकी की फसल लगाई थी।
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तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में आधे से अधिक फसल जमीन पर गिरकर खराब हो गई। किसी तरह खराब मौसम में मंडी तक सब्जियां लेकर पहुंचे, लेकिन वहां खरीदार नहीं मिले। मजबूरन सब्जियां वापस घर ले जानी पड़ीं। बाद में इन्हें मवेशियों को खिला दिया गया। गुलरिहा गांव निवासी किसान परशुराम यादव ने बताया कि उन्होंने एक बीघा में भिंडी और तरोई की फसल लगाई थी। बारिश और तेज हवाओं से पूरी फसल गिरकर खराब हो गई। बारिश के दौरान मंडी में खुले आसमान के नीचे सब्जियां औने-पौने दामों में बेचनी पड़ीं।
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