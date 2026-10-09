Siddharthnagar News: शिक्षक निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, जारी किए संपर्क नंबर

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- पांचों तहसीलों के एसडीएम से भी कर सकते हैं संपर्कसिद्धार्थनगर। गोरखपुर-फैजाबाद द्विवार्षिक खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। निर्वाचन से संबंधित किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए मतदाता और आमजन कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05544-220006 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज अग्रवाल को कंट्रोल रूम का प्रभारी नामित किया गया है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, निर्वाचन से संबंधित जानकारी और शिकायतों के लिए जिले की पांचों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। निर्वाचन से संबंधित किसी भी सुझाव या शिकायत के लिए संबंधित तहसील के एसडीएम अथवा जिला कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है।तहसीलवार एसडीएम के संपर्क नंबरनौगढ़ : 9454415936बांसी : 9454415937डुमरियागंज : 9454415938इटवा : 9454415939शोहरतगढ़ : 9454415940