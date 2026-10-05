Siddharthnagar News: कांग्रेस ने निकाला ''''लोकतंत्र बचाओ'''' मार्च

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मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। कलेक्ट्रेट गेट पर मार्च समाप्त होने के बाद राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक वाचन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मताधिकार की रक्षा का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने कहा कि जनता का मत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।उन्होंने बताया कि एसआईआर के तहत 30 राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से करीब 13.37 करोड़ नाम बाहर हुए। यह संख्या मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। काजी सुहेल अहमद ने कहा कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर न हो। कांग्रेस संविधान, मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।मार्च में जावेद मोकीम, कृष्ण बहादुर सिंह, नादिर सलाम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।