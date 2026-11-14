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Siddharthnagar News: बादलों ने रोकी धूप की राह, दिनभर बनी रही ठंड

Sat, 14 Nov 2026 11:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:08 PM IST
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Siddharthnagar News: Clouds blocked the sunlight; cold conditions persisted throughout the day
- सुबह धुंध और आसमान में छाए रहे बादल, अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 17 डिग्री रहने का अनुमान
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सिद्धार्थनगर। जिले में लगातार दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और धूप नहीं निकलने से दिनभर ठंड महसूस हुई। शाम को ठंडी हवा चलने से ठंड का असर और बढ़ गया, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा।
सुबह आसमान में धुंध छाई रही और दिन चढ़ने के साथ बादलों ने डेरा जमा लिया। दोपहर तक लोगों को धूप निकलने का इंतजार रहा, लेकिन बादलों की आवाजाही के बीच सूर्य के दर्शन नहीं हुए। धूप नहीं निकलने से दिन के तापमान में भी खास बढ़ोतरी नहीं हुई। सुबह घरों से निकलने वाले लोग हल्के गर्म कपड़ों में नजर आए। शाम होते ही ठंडी हवा और बढ़ती नमी ने ठंड का अहसास बढ़ा दिया।
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मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह और शाम ठंडक अधिक महसूस हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह धुंध का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इससे सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भी कुछ स्थानों पर कम दृश्यता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
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मौसम विज्ञानी डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार, नवंबर के मध्य में मौसमी परिस्थितियों के कारण मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिलता है। वातावरण में नमी बढ़ने और हवा की गति कम रहने से सुबह धुंध बनने की स्थिति रहती है। आसमान में बादल छाए रहने से सूर्य की किरणें धरती तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पातीं। इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती और ठंडक बनी रहती है।

अगले 36 घंटे में मौसम में बदलाव के संकेत
अगले 36 घंटे के दौरान मौसम में धीरे-धीरे बदलाव होने के संकेत हैं। सुबह के समय धुंध और हल्के कोहरे जैसी स्थिति रह सकती है, जबकि दोपहर में आसमान साफ होने पर धूप निकलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। रात के तापमान में गिरावट होने से सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ सकता है।


खेती-किसानी पर भी दिखने लगा असर
मौसम में बदलाव का असर खेती-किसानी पर भी दिखाई देने लगा है। धान की कटाई और मड़ाई के बाद किसान रबी फसलों की तैयारी में जुटे हैं। सुबह धुंध और दिन में धूप कम निकलने से खेतों में काम करने वाले किसानों को भी बदले मौसम का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी उत्पादक किसान भी मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं, सुबह और शाम घरों से निकलने वाले लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

मौसम के प्रमुख संकेत
अधिकतम तापमान : 27.4 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान : 17 डिग्री सेल्सियस
अगले 36 घंटे : सुबह धुंध, दोपहर में धूप निकलने की संभावना
बारिश : फिलहाल संभावना नहीं
सुबह और शाम : ठंड बढ़ने के आसार
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