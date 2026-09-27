Siddharthnagar News: बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों का जाना हाल
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 27 Sep 2026 11:32 PM IST
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तुलसियापुर। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित खैरी शीतल प्रसाद के टोला नकोलडीह में विधायक विनय वर्मा ने एसडीएम व तहसीलदार के साथ नाव से जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने शासन से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।
बाढ़ पीड़ितों ने विधायक से सड़क के नीचे होने की शिकायत के साथ सड़क पर पुलिया बनवाने की भी मांग की। बाढ़ पीड़ितों ने एसडीएम राजेश कुमार व तहसीलदार माधवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में उनसे गांव से निकलने के लिए 500 मीटर सड़क व बाढ़ से नुकसान हुए धान की फसल व सब्जियों का मुआवजा दिलवाने की मांग की। विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही 500 मीटर सड़क वह बनवाएंगे। पुलिया के लिए भी वह प्रयास करेंगे।
फसलों के मुआवजे के लिए उन्होंने एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित किया। इस दौरान ढेबरुआ प्रभारी एसओ राजाराम यादव, राजस्व निरीक्षक अरविंद चौबे, लेखपाल पंचम पटेल मौजूद रहे।
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बाढ़ पीड़ितों ने विधायक से सड़क के नीचे होने की शिकायत के साथ सड़क पर पुलिया बनवाने की भी मांग की। बाढ़ पीड़ितों ने एसडीएम राजेश कुमार व तहसीलदार माधवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में उनसे गांव से निकलने के लिए 500 मीटर सड़क व बाढ़ से नुकसान हुए धान की फसल व सब्जियों का मुआवजा दिलवाने की मांग की। विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही 500 मीटर सड़क वह बनवाएंगे। पुलिया के लिए भी वह प्रयास करेंगे।
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फसलों के मुआवजे के लिए उन्होंने एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित किया। इस दौरान ढेबरुआ प्रभारी एसओ राजाराम यादव, राजस्व निरीक्षक अरविंद चौबे, लेखपाल पंचम पटेल मौजूद रहे।
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