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Siddharthnagar News: बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों का जाना हाल

Sun, 27 Sep 2026 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 27 Sep 2026 11:32 PM IST
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Siddharthnagar News: Checking on the condition of people in flood-affected villages
तुलसियापुर। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित खैरी शीतल प्रसाद के टोला नकोलडीह में विधायक विनय वर्मा ने एसडीएम व तहसीलदार के साथ नाव से जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने शासन से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।
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बाढ़ पीड़ितों ने विधायक से सड़क के नीचे होने की शिकायत के साथ सड़क पर पुलिया बनवाने की भी मांग की। बाढ़ पीड़ितों ने एसडीएम राजेश कुमार व तहसीलदार माधवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में उनसे गांव से निकलने के लिए 500 मीटर सड़क व बाढ़ से नुकसान हुए धान की फसल व सब्जियों का मुआवजा दिलवाने की मांग की। विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही 500 मीटर सड़क वह बनवाएंगे। पुलिया के लिए भी वह प्रयास करेंगे।
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फसलों के मुआवजे के लिए उन्होंने एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित किया। इस दौरान ढेबरुआ प्रभारी एसओ राजाराम यादव, राजस्व निरीक्षक अरविंद चौबे, लेखपाल पंचम पटेल मौजूद रहे।
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