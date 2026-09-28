Siddharthnagar News: बाढ़ पीड़ितों की मदद करें बसपा कार्यकर्ता
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 28 Sep 2026 11:18 PM IST
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डुमरियागंज। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बाढ़ और जलभराव से प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने का आह्वान किया है। कहा कि भारी बारिश, आंधी और तूफान के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में सरकारों को प्रभावित लोगों को हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से अपील की कि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफान से जनजीवनसंवाद
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