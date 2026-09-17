Siddharthnagar News: अनियंत्रित बाइक की टक्कर से बालक की मौत, तीन घायल

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जानकारी के अनुसार, सेहरी चौराहा निवासी सोमनाथ का पुत्र हरिओम (12) घर के सामने स्थित इंडियन गैस एजेंसी कार्यालय के पास सामान लेने गया था। इसी दौरान डुमरियागंज की ओर से आ रही बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सुमहा गांव निवासी राज, हरिओम और मुकेश सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बालक उछलकर करीब चार फुट दूर जा गिरा।हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष जनार्दन पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल बालक को तत्काल सरकारी वाहन से 50 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय बांसी भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक चालक समेत तीनों सवारों को भी चोटें आईं। पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें उपचार के लिए बांसी भेजा। उपचार के बाद तीनों को छुट्टी दे दी गई। थानाध्यक्ष जनार्दन ने बताया कि बालक के शव को मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।