फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Bike hits electricity pole while swerving to avoid a pothole; youth suffers a broken leg

Siddharthnagar News: गड्ढे से बचने में बिजली के खंभे से टकराई बाइक, युवक का पैर टूटा

Sat, 24 Oct 2026 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Bike hits electricity pole while swerving to avoid a pothole; youth suffers a broken leg
- जमधरा और ढेकहरी बुजुर्ग के बीच हुआ हादसा, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर
विज्ञापन

ढेबरूआ। बढ़नी क्षेत्र में सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका एक पैर टूट गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
बैरिया निवासी राम प्रताप (22) पुत्र रामबृक्ष शुक्रवार रात करीब सात बजे बाइक से जमधरा से ढेकहरी बुजुर्ग की ओर जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी अनुज, राधेश्याम, अजय और रामकुमार ने बताया कि क्षेत्र की कई सड़कों की हालत खराब है। जगह-जगह गहरे गड्ढे होने से राहगीरों और बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग से जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की, ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed