Siddharthnagar News: बाइक सवार बदमाशों ने लूटे आठ हजार रुपये

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शोहरतगढ़। स्थानीय थाना क्षेत्र के खुनुवां बाईपास पर बृहस्पतिवार की शाम लगभग साढ़े सात बजे बाइक सवार दो बदमाश एक युवक से आठ हजार रुपये लूट लिए। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो बदमाश गाली-गलौज करते हुए लोहे की सरिया से सिर पर वार कर भाग निकले। पीड़ित ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।क्षेत्र के नगर पंचायत के छतहरा निवासी शोभित पासवान ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम लगभग साढ़े सात बजे खुनुवां बाईपास पर स्थित एक प्याज की गोदाम से प्याज खरीदकर लेकर जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में बाइक पर सवार दो लोगों ने रोककर मुझसे आठ हजार छीन लिए। शोर मचाया तो उन दोनों ने भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। जब इसका विरोध किया तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए लोहे कि सरिया से सिर पर वार कर दिया, जिससे सिर फट गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के कई लोग पहुंच गए। खून से लथपथ देखकर लोग मुझे सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने इलाज किया।इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार राय ने बताया कि इस मामले की कोई जानकारी और तहरीर नहीं मिली है। पीड़ित की ओर तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।