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Siddharthnagar News: महिला अपराध और साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

Fri, 09 Oct 2026 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 09 Oct 2026 11:24 PM IST
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Siddharthnagar News: Awareness raised regarding crimes against women and cyber security
डुमरियागंज। खानतारा स्थित स्कूल में शुक्रवार को मिशन शक्ति और साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भवानीगंज थाने की मिशन शक्ति टीम ने छात्र-छात्राओं को महिला अपराध, साइबर अपराध और उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि किसी भी तरह की परेशानी या अपराध का सामना करने पर चुप रहने के बजाय जिम्मेदार लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दें।
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टीम ने महिला सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस हेल्पलाइन और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बारे में बताया। वहीं, बच्चों की सहायता के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के लिए 1930 साइबर हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। इसके अलावा एंबुलेंस सेवा 108, अग्निशमन सेवा 101 और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए 14567 हेल्पलाइन के बारे में भी बताया गया। टीम ने नए कानूनों और साइबर अपराध से सतर्क रहने के उपायों की जानकारी भी दी।
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इस दौरान हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, आरक्षी अभिषेक कुमार, महिला आरक्षी किरन यादव और रिक्रूट महिला आरक्षी रूबी गौतम मौजूद रहीं।
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