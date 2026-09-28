Siddharthnagar News: बारिश में 359 श्रमिकों की हाजिरी, रोजगार सेवक व सचिव को नोटिस

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ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आंधी-बारिश के बीच कई कार्यस्थलों पर न तो अपेक्षित संख्या में श्रमिक मौजूद थे और न ही मौके पर काम दिखाई दे रहा था। मामला सामने आने के बाद बीडीओ ने कार्रवाई की। बर्डपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बजहा में जरबी पुल से विजय के खेत तक नाला खुदाई के लिए सात मस्टररोल पर 69 श्रमिकों की हाजिरी दर्ज की गई थी। बरगदी में कैलाश के खेत से विजय के खेत तक चकरोड पर मिट्टी पटाई के लिए नौ मस्टररोल पर 79 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज हुई। बर्डपुर नंबर-10 में पुलिया से नौखनिया तक नाला खुदाई के लिए नौ मस्टररोल पर 76, बर्डपुर नंबर-6 में तिवारीपुर पुलिया से पिपरसन तक नाला खुदाई के लिए आठ मस्टररोल पर 75 और बर्डपुर नंबर-7 में पंचम के खेत से बगीचे तक नाला खुदाई के लिए सात मस्टररोल पर 60 श्रमिकों की हाजिरी दर्ज की गई थी।ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश के दौरान इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करना सवाल खड़े करता है। कुछ कार्यस्थलों पर मौके की स्थिति भी अभिलेखों में दर्ज कार्य से मेल नहीं खाती। ग्रामीणों ने मस्टररोल, श्रमिकों की उपस्थिति और भुगतान विवरण की जांच के साथ कार्यस्थलों का स्थलीय सत्यापन कराने की मांग की है। केशरी पांडेय, मनीष, संदीप और राजू ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।