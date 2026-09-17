Siddharthnagar News: एआरपी की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री से मिले एसोसिएशन के पदाधिकारी

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सिद्धार्थनगर। एआरपी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी से उनके आवास पर मुलाकात की। पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश समेत एआरपी के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी दी।मामले का संज्ञान लेते हुए डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएसए शैलेश कुमार से दूरभाष पर वार्ता कर जारी आदेश के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एआरपी से उनके निर्धारित कार्य और दायित्व के अनुरूप ही कार्य लिया जाना चाहिए। उनके मूल शैक्षिक एवं अकादमिक दायित्वों के अतिरिक्त निरीक्षण संबंधी कार्य नहीं लिया जाए। उन्होंने संबंधित आदेश में आवश्यक संशोधन करने को भी कहा।डॉ. द्विवेदी ने कहा कि सेवा शर्तों के विपरीत किसी कार्य के लिए एआरपी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि एआरपी साथियों के हितों की सुरक्षा के लिए वह सदैव तत्पर रहेंगे।इस दौरान एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर सिंह, मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन श्रीवास्तव, महामंत्री अनंतदीप यादव, कोषाध्यक्ष उत्कर्ष श्रीवास्तव, रितेश बहादुर सिंह, प्रशांत सिंह आदि मौजूद रहे।