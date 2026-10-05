Siddharthnagar News: मांगों को लेकर आशा व संगिनियों ने किया प्रदर्शन

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भनवापुर। भनवापुर ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं व संगिनियों ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया के अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मानदेय निर्धारित करने, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने व अन्य सुविधाएं देने की मांग की। मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। ज्ञापन में आशा व संगिनियों का मानदेय निर्धारित करने की मांग की गई। प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर कुल 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। उन्हें और उनके परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की मांग भी उठी। कार्य के अनुरूप सम्मान व स्थायीकरण की मांग भी शामिल थी। उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बताई। शासन-प्रशासन से मांगों पर जल्द समाधान करने की अपील की गई। प्रदर्शन में फूलकुमारी, संगीता देवी, कुंजन, माया मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहीं।