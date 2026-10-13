फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Asha Sanginis submit memorandum regarding their demands

Siddharthnagar News: मांगों को लेकर आशा संगिनी ने दिया ज्ञापन

Tue, 13 Oct 2026 11:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 13 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Asha Sanginis submit memorandum regarding their demands
राज्य वित्त से मिलने वाला मानदेय 1500 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग
विज्ञापन

इटवा। सीएचसी इटवा क्षेत्र में तैनात आशा संगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की।
आशा संगिनी माया देवी, सीमा देवी, अनीता देवी और उषा देवी सहित अन्य ने ज्ञापन में कहा कि राज्य वित्त से मिलने वाली 1500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। पोलियो, फाइलेरिया और दस्तक संचारी रोग अभियान में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रुपये निर्धारित की जाए। उन्होंने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा देने और दुर्घटना बीमा की धनराशि दो लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की। इसके अलावा चार माह का मातृत्व अवकाश देने की भी मांग उठाई।
विज्ञापन

आशा संगिनियों ने कहा कि 15 दिसंबर 2025 से सात फरवरी 2026 के बीच हुए आंदोलन के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाई को सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद सोनभद्र की जिला सचिव जानकी के खिलाफ अब भी मुकदमा दर्ज है। उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की। आशा संगिनियों ने अन्य मांगों को भी जल्द पूरा करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed