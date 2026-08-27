Siddharthnagar News: बाढ़ शरणार्थी के बहाने घुसपैठ की आशंका, सीमा पर बढ़ी निगरानी

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पहचान और वाहनों की हो रही जांच: खुनुवां सीमा से नेपाल और भारत के बीच आने-जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। पैदल आने-जाने वालों के साथ ही दोपहिया और चारपहिया वाहनों को भी जांच के बाद ही सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लोगों की पहचान, यात्रा के उद्देश्य और वाहनों से संबंधित आवश्यक जानकारी की पड़ताल कर रही हैं। विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के बाद सीमा पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के प्रभावित इलाकों से आने वाले लोगों की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। पहचान और वाहनों की हो रही जांच: खुनुवां सीमा से नेपाल और भारत के बीच आने-जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। पैदल आने-जाने वालों के साथ ही दोपहिया और चारपहिया वाहनों को भी जांच के बाद ही सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लोगों की पहचान, यात्रा के उद्देश्य और वाहनों से संबंधित आवश्यक जानकारी की पड़ताल कर रही हैं।अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के बाद सीमा पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के प्रभावित इलाकों से आने वाले लोगों की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है।

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सिद्धार्थनगर/खुनुवां। नेपाल के बागमती प्रदेश के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में बुधवार को अचानक आई बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान की सूचना है। बाढ़ से सड़क, बाजार और संपर्क मार्ग प्रभावित होने के बाद भारत-नेपाल सीमा से शरणार्थी के बहाने घुसपैठ न हो, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुनुवां समेत सिद्धार्थनगर जिले से जुड़ी अन्य सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां नेपाल से आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की निगरानी कर रही हैं। सीमा सुरक्षा में लगे जवानों के अनुसार, नेपाल में आई आपदा के बाद अब तक खुनुवां सीमा से किसी भारतीय व्यक्ति के नेपाल जाने या वहां लापता होने की पुष्टि नहीं हुई है। सीमा पर फिलहाल रोज की तरह सामान्य आवाजाही बनी हुई है। हालांकि नेपाल के रसुवा जिले में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा और कड़ी कर दी गई है।