Siddharthnagar News: शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील

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एसडीएम विश्वमित्र सिंह की अध्यक्षता और सीओ शुबेंदु सिंह की उपस्थिति में यह बैठक हुई। एसडीएम ने कहा कि त्योहार संस्कृति और भाईचारे के प्रतीक हैं। प्रशासन शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने को प्रतिबद्ध है। सभी लोग शासन के निर्देशों का पालन करें। सीओ ने उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने दुर्गा पूजा आयोजकों, नागरिकों, धर्मगुरुओं और डीजे संचालकों से संवाद किया। कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी, अधिशासी अधिकारी जय प्रकाश सिंह यादव और एसडीओ राकेश कुमार भी मौजूद थे। एसआई मीरा चौहान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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बांसी। बृहस्पतिवार शाम कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। यह बैठक त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए आयोजित की गई थी।