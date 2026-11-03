फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Appeal to celebrate festivals peacefully; Peace Committee meeting held

Siddharthnagar News: त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील, पीस कमेटी की बैठक

Tue, 03 Nov 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 03 Nov 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Appeal to celebrate festivals peacefully; Peace Committee meeting held
- मूर्तिकारों, आयोजकों और डीजे संचालकों को दिए गए जरूरी दिशा-निर्देश
विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। आगामी धनतेरस, दिवाली, मां लक्ष्मी पूजा और छठ पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को खेसरहा थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई। प्रभारी निरीक्षक रामकृष्ण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मूर्तिकारों, पूजा आयोजकों, डीजे संचालकों, संभ्रांत नागरिकों और धर्मगुरुओं को शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।
प्रभारी निरीक्षक ने सभी पूजा आयोजकों और प्रतिमा स्थापित करने वालों से त्योहारों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। डीजे संचालकों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

बैठक में त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी से सहयोग की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक रामकृष्ण मिश्र सहित क्षेत्र के पूजा आयोजक, मूर्तिकार, डीजे संचालक, धर्मगुरु और संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed