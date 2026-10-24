Siddharthnagar News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका

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तुलसियापुर। गनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर गर्भवती और धात्री महिलाओं की देखभाल तक उनकी जिम्मेदारियां अहम हैं। वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं।यह बातें बतौर मुख्य अतिथि शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कहीं। वह बढ़नी विकासखंड के औदही कलां स्थित नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित करने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गर्भवतियों की गोदभराई भी कराई गई।उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। उनके प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूक करने में मदद मिलती है। उनके योगदान की सराहना और सम्मान करना समाज का दायित्व है। विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति आभार जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी साहब यादव, सीडीपीओ रविंद्र यादव, कठेला मंडल अध्यक्ष श्यामू गुप्ता, योगेंद्र तिवारी, शिवपाल सिंह, दलसिंगार दूबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।