Siddharthnagar News: छिनैती करने का आरोपी पकड़ा गया, मोबाइल बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 28 Aug 2026 11:27 PM IST
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सिद्धार्थनगर। सदर पुलिस ने शुक्रवार को कस्बे के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा। उसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने छिनैती की थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज थी। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके जेल भेज दिया गया है। एसओ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल छिनैती के मामले में जांच की जा रही थी। पकड़े गए आरोपी की पहचान विजय सोनकर उर्फ गोलू निवासी गोपीजोत थाना मोहाना के रूप में की गई। उसके कब्जे से मोबाइल और बाइक बरामद की गई। पूछताछ करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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