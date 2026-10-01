Siddharthnagar News: चेकिंग अभियान में 85 हजार की राजस्व वसूली

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भारतभारी। डुमरियागंज के तिलगड़िया विद्युत उपकेंद्र की ओर से बृहस्पतिवार को बेवा चौराहा पर विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुकानों और विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन और बिलों की जांच की गई। टीम ने बकाएदार उपभोक्ताओं से बिल जमा करने की अपील की और मौके पर बिल संशोधन की सुविधा भी दी।चेकिंग के दौरान चार विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इन पर 10 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया था। कनेक्शन काटने के बाद विभागीय कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कर कनेक्शन दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।अभियान के दौरान करीब 85 हजार रुपये की बकाया विद्युत राजस्व वसूली हुई। कुछ उपभोक्ताओं ने बिल में संशोधन कराने के बाद बकाया राशि जमा की। टीम ने बेवा चौराहा स्थित दुकानों की भी जांच की।जेई आरिफ खान ने बताया कि विद्युत राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार चलाए जाएंगे। बकायेदार उपभोक्ताओं से समय से बिजली बिल जमा करने की अपील की जा रही है। इस दौरान सुशांत, संजय कुमार, राज कुमार, कादिर, मैनुद्दीन, तव्वाब और अशोक पांडेय मौजूद रहे।