Siddharthnagar News: 378 बच्चों का टीकाकरण, 174 गर्भवतियों की हुई प्रसव पूर्व जांच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डुमरियागंज। ब्लॉक क्षेत्र के 22 गांवों में शनिवार को छाया एकीकृत टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। इसमें 378 बच्चों का टीकाकरण किया गया, जबकि 174 गर्भवतियों की प्रसव पूर्व जांच और टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने नियमित टीकाकरण से वंचित लाभार्थियों को चिह्नित कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं।सीएचसी अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा ने हिजुरा गांव पहुंचकर टीकाकरण सत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। साथ ही किशोरियों से एचपीवी वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि एचपीवी संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। इससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम करने में मदद मिलती है।अधीक्षक ने एएनएम को गर्भवतियों की नियमित प्रसव पूर्व जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय से पहचान कर आवश्यक उपचार सुनिश्चित कराने को कहा।पर्यवेक्षक ध्रुवचंद ने एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीकाकरण से वंचित लाभार्थियों को जागरूक करने और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।इस दौरान संध्या श्रीवास्तव, गीता, सुभावती, दुर्गा देवी और कुसुमलता सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहीं।