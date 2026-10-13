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Siddharthnagar News: डीएलएड बैक पेपर परीक्षा में 32 परीक्षार्थी अनुपस्थित

Tue, 13 Oct 2026 11:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 13 Oct 2026 11:57 PM IST
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Siddharthnagar News: 32 candidates absent from D.El.Ed. back-paper exam
- तीन पालियों ने हुई डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा
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- जय किसान इंटर कॉलेज सकतपुर सनई में परीक्षा देते अभ्यर्थी
धेंसा। जय किसान इंटर कॉलेज सकतपुर सनई में मंगलवार को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा तीन पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा में कुल 159 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 127 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 32 अनुपस्थित थे।

प्रथम पाली में सत्र 2022, 2023 और 2024 के विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। इसमें पंजीकृत 24 में से 20 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि चार अनुपस्थित थे। द्वितीय पाली में गणित विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें पंजीकृत 124 में से 113 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 11 अनुपस्थित रहे। तृतीय पाली में सत्र 2023 और 2024 के सामाजिक अध्ययन विषय की बैक पेपर परीक्षा हुई। इसमें पंजीकृत 11 में से छह उपस्थित रहे, जबकि पांच अनुपस्थित थे। इस दौरान केंद्र व्यवस्थापक जयराम यादव, शिक्षक अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सुधीर वर्मा और सतीश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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