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Siddharthnagar News: सपा की बैठक में संगठन मजबूती और मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा

Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
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Siddharthnagar News: Discussion on strengthening the organization and voter revision during SP meeting
सपा कार्यालय पर जिला कार्यसमिति की मासिक बैठक को संबो​धित करते जिलाध्यक्ष लालजी यादव। संवाद
- 22 नवंबर को विधानसभा स्तर पर मनाई जाएगी मुलायम सिंह यादव की जयंती
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सिद्धार्थनगर। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर शनिवार को जिला कार्यसमिति की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष लालजी यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन को सक्रिय बनाने, पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाने और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई।
जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि 22 नवंबर को नेताजी की जयंती जिले की सभी विधानसभाओं में भव्य रूप से मनाई जाएगी। इसके लिए विधानसभा स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। विचार गोष्ठियों के माध्यम से उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय रहें। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने और गलत नामों को हटवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक का संचालन जिला महासचिव कमरुज्जमा खान ने किया।
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इस दौरान पूर्व विधायक विजय पासवान, चौधरी अमर सिंह, विभा शुक्ला, राममिलन भारती, रामसेवक लोधी आदि मौजूद रहे।
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