Siddharthnagar News: 18 गर्भवतियों और 29 बच्चों का हुआ टीकाकरण

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बिस्कोहर। कस्बे के वार्ड नंबर 12 कश्यप मोहल्ला, वार्ड नंबर दो सिकौथा और वार्ड नंबर पांच बेलवा बाबू में बुधवार को नियमित टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए। तीनों शिविरों में 18 गर्भवतियों, 29 बच्चों और छह किशोर-किशोरियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान गर्भवतियों के स्वास्थ्य जांच भी की गई।बिस्कोहर में एएनएम शारदा देवी ने छह गर्भवतियों और 11 बच्चों के साथ चार किशोर-किशोरियों को टीके लगाए। सिकौथा में एएनएम लीला सिंह ने छह गर्भवतियों और आठ बच्चों का टीकाकरण किया। बेलवा बाबू में एएनएम धर्मावती देवी ने छह गर्भवती, सात बच्चों और दो किशोर-किशोरियों को टीके लगाए।स्वास्थ्यकर्मियों ने लाभार्थियों को सुरक्षित मातृत्व और नियमित टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी। अभिभावकों को बच्चों का टीकाकरण समय से पूरा कराने के लिए जागरूक किया गया। शिविर में स्थानीय आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।