Siddharthnagar News: 17.20 क्विंटल चाइनीज कद्दू का बीज बरामद

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हाल में 13.84 टन बीज की बरामदगी के बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। दोनों मामलों में अब तक 15.56 टन बीज पकड़ा जा चुका है।जानकारी के अनुसार, सात अक्तूबर की रात करीब दो बजे एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम नो-मेंस लैंड के आसपास गश्त कर रही थी। इसी दौरान परसौना गांव के पास संदिग्ध हालत में कुछ बोरियां दिखाई दीं। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो 43 बोरियों में चाइनीज कद्दू के बीज मिले। प्रत्येक बोरी का वजन करीब 40 किलोग्राम था। कुल 1,720 किलोग्राम बीज बरामद हुआ।टीम ने बरामद बीज को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की। इसके बाद सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत कार्रवाई करते हुए बीजों को कस्टम कार्यालय खुनुवां को सौंप दिया गया। बरामदगी के दौरान एसएसबी के निरीक्षक पंकज सिंह, मुख्य आरक्षी शैलेंद्र कुमार समेत चार जवान और पुलिस टीम के मुख्य आरक्षी शैलेंद्र यादव व मुख्य आरक्षी उमाशंकर गुप्ता शामिल रहे।