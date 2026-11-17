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पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में मुकदमों की प्रभावी पैरवी कराई जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2017 में दर्ज मामले में एएसजे/विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने फूलचंद्र निवासी बर्डपुर नंबर छह, टोला मधवानगर, थाना कपिलवस्तु को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।इस मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक और मोहाना थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी पूरन यादव ने प्रभावी पैरवी की।