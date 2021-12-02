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बीसीपीएम प्रदीप ने एएनएम को निर्धारित टीकाकरण सत्रों पर समय से पहुंचने और अधिक से अधिक बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। विज्ञापन

उन्होंने आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और एचआरपी ड्यू लिस्ट के आधार पर लाभार्थियों की पहचान, लाइन लिस्टिंग, उपचार और टीकाकरण कराने को कहा। संवाद

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बीसीपीएम प्रदीप ने एएनएम को निर्धारित टीकाकरण सत्रों पर समय से पहुंचने और अधिक से अधिक बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए।उन्होंने आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और एचआरपी ड्यू लिस्ट के आधार पर लाभार्थियों की पहचान, लाइन लिस्टिंग, उपचार और टीकाकरण कराने को कहा। संवाद

शोहरतगढ़। सीएचसी शोहरतगढ़ में शुक्रवार को एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक अधीक्षक डॉ. एके आजाद की अध्यक्षता में हुई। इसमें नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई।