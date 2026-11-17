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साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने के लिए प्रेरित किया।पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन और क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में खेसरहा, उसका बाजार, गोल्हौरा, इटवा, भवानीगंज, डुमरियागंज और शोहरतगढ़ थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। खेसरहा के अकोल्ही, उसका बाजार के परती बाजार, गोल्हौरा के बहादुरपुर, इटवा के गौरा मंगुवा स्थित एनके एकेडमी, भवानीगंज के हिसामुद्दीनपुर और डुमरियागंज के भटगवा गांव में पुलिस टीमों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। शोहरतगढ़ के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी महिलाओं व बालिकाओं को जानकारी दी गई।कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया।महिलाओं को छेड़छाड़ और अन्य अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। साइबर अपराध से सतर्क करते हुए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और किसी से भी ओटीपी साझा नहीं करने की सलाह दी गई।