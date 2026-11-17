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बोर्ड की परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित हैं। इससे पहले जारी प्रारंभिक सूची में जिले के 102 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इस सूची पर विभिन्न विद्यालयों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इनकी जांच के बाद जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति ने 23 नए केंद्र जोड़कर 125 विद्यालयों की संशोधित सूची परिषद को भेजी थी। अब परिषद ने इसे प्रस्तावित केंद्रों की सूची में शामिल कर सार्वजनिक कर दिया है।21 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्तिप्रस्तावित परीक्षा केंद्रों को लेकर किसी विद्यालय को आपत्ति है तो वह उचित कारण और साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन प्रत्यावेदन कर सकता है। इसके लिए संबंधित विद्यालय की आईडी से यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर 21 नवंबर तक आवेदन करना होगा। डीआईओएस अरुण कुमार ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति जांच और अनुमोदन करेगी। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।