Siddharthnagar News: नहर में गिरी मदरसे की बस, चालक व चपरासी बचे
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:22 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पथरा। शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के नदांव गांव के पास रविवार शाम करीब चार बजे बच्चों को छोड़कर लौट रही मदरसे की बस अनियंत्रित होकर पानी से भरी नहर में गिर गई। इस हादसे में बस चालक और चपरासी बाल-बाल बच गए। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई बच्चा सवार नहीं था।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बेलगड़ा स्थित मदरसा जामिया खादीजातुल कुबरा इस्लामिया की बस रविवार को मदरसे के बच्चों को करमहिया चौराहे पर छोड़ने गई थी। लौटते समय नदांव गांव के पास अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पानी से भरी नहर में जा गिरी।
बस के नहर में गिरते ही चालक और चपरासी किसी तरह बाहर निकल आए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पानी से भरी नहर में बस गिरने से ग्रामीणों में भी अफरा-तफरी मच गई।
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पथरा। शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के नदांव गांव के पास रविवार शाम करीब चार बजे बच्चों को छोड़कर लौट रही मदरसे की बस अनियंत्रित होकर पानी से भरी नहर में गिर गई। इस हादसे में बस चालक और चपरासी बाल-बाल बच गए। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई बच्चा सवार नहीं था।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बेलगड़ा स्थित मदरसा जामिया खादीजातुल कुबरा इस्लामिया की बस रविवार को मदरसे के बच्चों को करमहिया चौराहे पर छोड़ने गई थी। लौटते समय नदांव गांव के पास अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पानी से भरी नहर में जा गिरी।
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बस के नहर में गिरते ही चालक और चपरासी किसी तरह बाहर निकल आए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पानी से भरी नहर में बस गिरने से ग्रामीणों में भी अफरा-तफरी मच गई।
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