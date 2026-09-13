Siddharthnagar News: लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाएं

विज्ञापन

डुमरियागंज | क्षेत्राधिकारी बृजेश कुमार वर्मा ने रविवार को सर्किल कार्यालय पर सभी थानों के विवेचकों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इसमें लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के साथ साइबर अपराध से संबंधित प्रार्थनापत्रों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी ने यक्ष एप पर बीट से संबंधित सूचनाओं पर टिप्पणी दर्ज करने और अपराधियों का सत्यापन करने के लिए भी विवेचकों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए और विवेचनाओं को नियमानुसार समय से पूरा किया जाए। संवाद