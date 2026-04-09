Siddharthnagar News: डीएम ने किया बचपन डे-केयर सेंटर का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
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्सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के तहत संचालित बचपन डे-केयर सेंटर महनंगा नौगढ़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं, बच्चों को दी जा रही सुविधाओं और उनके पालन-पोषण व देखभाल की स्थिति देखी। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने केंद्र में उपस्थित दिव्यांग बच्चों से आत्मीय संवाद किया। डीएम ने केंद्र में सफाई, खान-पान, स्वास्थ्य सुविधाओं और बच्चों के लिए संचालित शैक्षिक व मनोरंजक गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।