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थानाध्यक्ष पवन कुमार मौर्य ने बताया कि 14 जून 2026 को नाबालिग किशोरी के अपहरण के संबंध में प्राथमिकीद दर्ज की गई थी। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। सोमवार को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर नामजद आरोपी अखिलेश सिंह लोधी निवासी बर्डपुर नंबर 14, टोला फसादीपुर, थाना सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सुधाकर राय, कांस्टेबल आलोक यादव और महिला कांस्टेबल श्वेता शामिल रहीं। संवाद

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चिल्हिया। थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के मामले में पुलिस ने पांच महीने से फरार चल रहे नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।