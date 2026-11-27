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गांव के धर्मराज, रामरक्षा, सज्जाद अली, रामवृक्ष, भोला, रामप्रसाद, भगवान दास, विक्रम, रामस्वरूप, घनश्याम शुक्ला, गणेश उपाध्याय और सूरज साहनी ने बताया कि गांव में बनी नाली का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं हुआ है। नाली के पानी की निकासी के लिए आगे बनाया गया रास्ता भी जाम है। इससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी नाली से बाहर नहीं निकल पाता और सड़क पर फैल जाता है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में तैनात सफाईकर्मी महीने में महज चार से छह दिन ही आता है। वह भी आधा-अधूरा काम करके चला जाता है। ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत कर नाली की मरम्मत कराने और जलनिकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ।इस संबंध में ग्राम सचिव संदीप सरोज ने बताया कि जल्द ही जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के साथ नाली की मरम्मत कराई जाएगी।