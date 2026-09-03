हादसे में गई जान: जल जीवन मिशन की टंकी का छज्जा गिरा, 40 फीट नीचे गिरे 2 मजदूर, एक की मौत
हादसे में लड्डन अली पुत्र हनीफ निवासी सोहंग महुआ खुर्द, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर और शोभराज, निवासी अहिरौली गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल संतकबीरनगर ले जाया गया। शोभराज के सिर में गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान बुधवार देर शाम उनकी मौत हो गई।
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महुली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसही उर्फ भैंसवारिया में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी का छज्जा और शटरिंग टूटकर करीब 40 फीट नीचे गिर गया। हादसे में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक मजदूर की इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बुधवार देर शाम मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। बुधवार को करीब 40 फीट ऊंची टंकी की सीढ़ी के छज्जे की ढलाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक छज्जा और शटरिंग का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया।