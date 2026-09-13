Siddharthnagar News: पुलिया की रेलिंग टूटने से राहगीरों के आवागमन में परेशानी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
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भारतभारी। डुमरियागंज विकास क्षेत्र के बगडीहवा के उत्तर कोने पर बनी पुलिया की रेलिंग टूटने से राहगीर अक्सर चोटिल होते रहते हैं। कई महीनों से टूटी रेलिंग पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। राहगीरों की मुसीबत बढ़ गई है। पुलिया के पास मोड़ होने के करण आगे तक दिखाई नहीं देता है, राहगीरों को पुलिया के नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। क्षेत्र के नसीम अहमद, राम सवारे, अख्तर, संजय प्रसाद, रहमान, मगरे आदि ने शासन से पुलिया की रेलिंग व एप्रोच शीघ्र बनवाने की मांग की है। ताकि बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। संवाद
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