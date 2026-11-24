प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सांसद के साथ आए कुछ लोगों ने प्रदीप कुमार गुप्ता को गालियां देनी शुरू कर दीं। इसके बाद विधायक का समर्थक समझकर उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

एफआईआर में रिंकू पाल पर प्रदीप कुमार गुप्ता का गला पकड़कर जोर से दबाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने घटना के दौरान पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के मौजूद रहने के बावजूद बीच-बचाव नहीं किए जाने की बात भी प्राथमिकी में कही है।