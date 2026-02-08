फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   As the crowd increased, the system collapsed and the highway remained jammed for three hours.

Siddharthnagar News: भीड़ बढ़ी तो ध्वस्त हुई व्यवस्था, तीन घंटे जाम रहा हाईवे

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
As the crowd increased, the system collapsed and the highway remained jammed for three hours.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बांसी। कस्बे में राप्ती तट पर डेढ़ माह चलने वाले माघ मेला में रविवार को भारी उमड़ी उमड़ पड़ी। इसकी वजह से हाईवे पर भीषण जाम लग गया। तीन घंटे तक वाहन रेंगते रहे। दोनों तरफ से वाहन इस तरह गुथ गए कि पैदल चलने तक की गुंजाइश नहीं दिखी।
कई एंबुलेंस जाम में फंसकर सायरन बजाती रहीं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिला तो धीरे-धीरे आगे बढ़ीं। इस बीच काफी संख्या में वाहन राप्ती नदी पुल के दोनों तरफ फंसे रहे। शुरुआत में पुलिस निष्क्रिय दिखी और जब दोनों तरफ करीब तीन किलोमीटर लंबी कतार लग गई तो रास्ता खुलवाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी।
विज्ञापन

बांसी कस्बे के राप्ती नदी के तट पर 17 जनवरी से माघ मेला चल रहा है। शुरुआत के दिनों में मौसम खराब होने और कपिलवस्तु महोत्सव के कारण मेले में भीड़ कम हो रही थी। महोत्सव खत्म होने के बाद रविवार को अचानक काफी भीड़ मेले में पहुंच गई। काफी संख्या में मेला देखने के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन पहुंच गए। हालत यह हुई कि हाई के दोनों तरफ बनाए गए पार्किंग स्थल छोटे पड़ गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोगों ने सड़क के किनारे वाहन खड़ा कर दिए, जिससे राप्ती नदी पुल के दोनों तरफ करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पेट्रोल पंप तिराहा से रानीगंज तक लगे इस जाम से निकलने में लोगो को घंटों लग गए।

मेले में आए मोहन लाल, रामदास, इजहार, अरुण गुप्ता आदि का कहना है तीन दशक में ऐसी भीड़ मेले में देखने को नहीं मिली थी। सड़क के अलावा मेला परिसर में भी काफी भीड़ रही। लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
एसएचओ बांसी मृत्युंजय पाठक के अनुसार मेले की भीड़ ज्यादा होने की वजह से परेशानी हुई, लेकिन सुरक्षित सभी को निकाल दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed