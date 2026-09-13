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Siddharthnagar News: आरसीसी निर्माण में लापरवाही का आरोप, नहीं हो रही तराई

Sun, 13 Sep 2026 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:53 PM IST
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Allegations of negligence in RCC construction; curing not being done.
शोहरतगढ क्षेत्र के पकड़ी से मस्जिदिया पिपरी होते हुए देवकलीगंज मार्ग पर कस्बे वाले भाग में बनी
संवाद न्यूज एजेंसी
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पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के पकड़ी से मस्जिदिया पिपरी होते हुए देवकलीगंज तक जाने वाले संपर्क मार्ग पर कस्बे वाले भाग में आरसीसी सड़क का निर्माण हो रहा है। इस पर विभाग के आदेश के बाद भी ठेकेदार की ओर से तराई नहीं की जा रही है।

इससे आरसीसी सड़क पर सीमेंट भरी धूल उड़ रही है। सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी की ओर से किया गया है। आरसीसी सड़क पर पानी की तराई होना जरूरी है। इससे वह मजबूत होती है और अधिक समय तक चलती है। क्षेत्र के संजय जायसवाल, वीरु जायसवाल, मंटु जायसवाल, लालबहादुर जायसवाल, अजय कुमार चौधरी, दयादास, पंकज कुमार, राम औतार, भल्लू निषाद, संजय, दिलीप आदि ने सड़क पर तराई कराने की मांग की है। इस संबंध में जेई अशोक कुमार चौधरी का कहना है कि ठेकेदार को सड़क पर तराई कराने के लिए दो बार पत्र जारी किया जा चुका है।ु
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