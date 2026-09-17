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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   A young man from Siddharthnagar had left his village in search of employment; he was arrested in Coimbatore.

यूपी एटीएस की कार्रवाई: गांव से रोजगार के लिए निकला था युवक, कोयंबटूर से गिरफ्तारी हुई गिरफ्तारी

Thu, 17 Sep 2026 04:19 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Published by: Rohit Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 04:19 PM IST
सार

मधवापुर गांव के 19 वर्षीय मकसूद अली की गिरफ्तारी से गांव में सन्नाटा है। रोजगार के लिए ढाई माह पहले निकला युवक पहले सूरत फिर कोयंबटूर में फर्नीचर कारीगर के सहायक के तौर पर काम कर रहा था। 

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A young man from Siddharthnagar had left his village in search of employment; he was arrested in Coimbatore.
एटीएस - फोटो : IANS

विस्तार
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थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव का 19 वर्षीय मकसूद अली अब एटीएस की जांच का अहम नाम बन गया है। रोजगार की तलाश में करीब ढाई माह पहले घर से निकला युवक पहले सूरत और फिर तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचा था, जहां वह फर्नीचर कारीगर के सहायक के रूप में काम कर रहा था। 14 सितंबर को यूपी एटीएस ने तमिलनाडु एटीएस की मदद से उसे कोयंबटूर से गिरफ्तार किया।

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गांव में बुधवार को दिनभर इसी घटना की चर्चा रही। ग्रामीणों के मुताबिक मकसूद कक्षा नौ तक पढ़ा था और आर्थिक तंगी के कारण बाहर काम करने गया था। उसके पिता भुअर बीमारी और कमर की समस्या से परेशान हैं, इसलिए परिवार को उम्मीद थी कि बेटा कमाकर घर का सहारा बनेगा।
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मधवापुर के लोगों का कहना है कि उन्हें केवल इतना पता था कि मकसूद तमिलनाडु में फर्नीचर का काम करता है। उसके कथित ऑनलाइन संपर्कों या सोशल मीडिया गतिविधियों की जानकारी किसी को नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद परिवार और ग्रामीण दोनों हैरान हैं।

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