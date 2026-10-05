Shravasti News: महिलाओं को साइबर ठगी से बचाव के गुर बताए

विज्ञापन

श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण में सोमवार को जिले के विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल लगाई। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि चौपाल में महिलाओं और बालिकाओं को बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, महिला उत्पीड़न व बाल श्रम कराने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, वेबसाइट और संदिग्ध लिंक से सावधान रहने को कहा गया। महिलाओं को ओटीपी, बैंकिंग विवरण और अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करने के लिए भी जागरूक किया गया।