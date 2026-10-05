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Shravasti News: जनता दर्शन में आई 13 शिकायतें

Mon, 05 Oct 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 05 Oct 2026 11:41 PM IST
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13 complaints received during the public grievance hearing.
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में सोमवार को डीएम अन्नपूर्णा गर्ग फरियादियों की समस्याओं को सुना। जनता दर्शन में कुल 13 शिकायतें आईं। इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिकायत का निस्तारण करें। शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फरियादियों को फोन पर सूचित करें, जिससे उन्हें कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।
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