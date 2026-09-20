Shravasti News: महिलाएं निडर होकर कहें अपनी बात
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 20 Sep 2026 11:38 PM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग की ओर से महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रविवार को शक्ति मोबाइल टीम की ओर से महिलाओं को साइबर सुरक्षा व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान आरक्षी पूजा ने कहा कि महिलाओं को कहीं भी अपनी बात को रखना हो तो वह निडर होकर कहें। इससे उसकी बात को लोग प्रमुखता से सुनेंगे और उसका समाधान भी सकारात्मक होगा। उन्होंने कहा कि फोन पर यदि किसी अंजान व्यक्ति की ओर से ओटीपी, पिन व सीवीवी जैसे निजी जानकारियों को मांगा जाए तो वह कतई न बताएं।
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