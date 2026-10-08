Shravasti News: वाहन की टक्कर से दो श्रीलंकाई पर्यटक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 08 Oct 2026 11:25 PM IST
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कटरा/वीरपुर। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती में दर्शन-पूजन के लिए आए श्रीलंका के दो अनुयायी बुधवार रात बौद्ध परिपथ पर तेज रफ्तार वाहन से टकरा गए। दोनों को सीएचसी इकौना में भर्ती करवाया गया है। श्रीलंका से आए अनुयायी चंद्रलता मल्ल शेखर (51) व विमल रत्ना (65) बुधवार को दर्शन-पूजन के लिए तपोस्थली आए थे। सुबह दोनों अनुयायी जैतून बिहार में दर्शन-पूजन करने गए थे। जहां से दर्शन-पूजन के बाद पैदल ही वापस लंका गेस्ट हाउस श्रावस्ती लौट रहे थे। इस दौरान नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में श्वेतांबर जैन मंदिर के सामने रात लगभग नौ बजे उनकी टक्कर अज्ञात वाहन से हो गई। अनुयायियाें के साथ मौजूद उनके साथियों ने उन्हें सीएचसी इकौना में भर्ती करवाया।
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